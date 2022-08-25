Поправить лендинг на вп

  1. Биржа фриланса
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Закрыт21 заявка1211 просмотров

Поменять цвет в пару мест и текст, подробности в лс

Сделать нужно сейчас

3 года назад
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HTML-верстка
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