Требуется сверстать два новых блока для сайта на WordPress. Необходимо выполнить HTML-верстку и установить блоки на сайт. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
Верстка лендинга на Вордпресс
Нужно сверстать лендинг и посадить на Вордпресс.
Макеты в фигма (десктоп и мобайл)
https://www.figma.com/proto/OETLFwBNbUuusAYT3MOraS/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-LP-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA?node-id=360%3A1961&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1
Заявки фрилансеров
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