При просмотре сайта через мобильный на страницах товаров появилась надпись

"warning: Use of undefined constant `bcn_display" - assumed ``bcn_display`` (this will thow an Error in a future version of PHP)

Обращался к другому специалисту по другой проблеме, он переустанавливал движок сайта и все плагины.

Потом у него возникли проблемы, работу не сдал.

Пропал со связи.

На сайте осталась вышеуказанная проблема, а так же не работает гугл карта на странице контакты, и на главной странице у нас меню с пиктограмками (надписи в меню есть картинок нет).

Прошу помочь с устранением оставшихся проблем.