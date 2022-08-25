Проблем с отображением сайта на мобильных. Cайт на Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок580 просмотров

При просмотре сайта через мобильный на страницах товаров появилась надпись

"warning: Use of undefined constant `bcn_display" - assumed ``bcn_display`` (this will thow an Error in a future version of PHP)

Обращался к другому специалисту по другой проблеме, он переустанавливал движок сайта и все плагины. 

Потом у него возникли проблемы, работу не сдал.

Пропал со связи.

На сайте осталась вышеуказанная проблема, а так же не работает гугл карта на странице контакты, и на главной странице у нас меню с пиктограмками (надписи в меню есть картинок нет).

Прошу помочь с устранением оставшихся проблем.

PHPWordPress
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