Требуется интегрировать дизайн главных и внутренних страниц в cms Gold Coders с адаптивной версткой.

Имеется сайт на движке cms GoldCoders. Для него нужно сверстать новый дизайн (тоже имеется).

Преимущество отдаю тому, кто уже работал с данной CMS и знает все ее нюансы (тем кто не сталкивался, придется долго вникать).

Так же необходимо добавить на сайт рыбный текст с любыми картинками.

Сайт разработчика - https://goldcoders.com

Оставляйте свой телеграм для связи