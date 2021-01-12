Добрый день! Есть сайт на вордпрессе magnat12.ru. При переезде с хостинга на хостинг поехала шапка и исчез поп-ап (был один поп-ап с полями для обратной связи по клику на все кнопки типа "заказать" и "заказать звонок"). Прошу указать ...