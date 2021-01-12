Вёрстка

HTML-версткаЗакрыт22 заявки842 просмотра
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Сейчас необходимо выполнить следующее. ТЗ описано по ссылке нижеhttps://docs.google.com/document/d/1llRz2ZAJgi49JmQmzI5ZBy7xjSh4dEhwyeePo1voW_c/edit?usp=sharingКогда вы готовы приступить к выполнению задания?Сколько будет стоить ваша работа?Срок выполнения работы?

3 года назад
mark25
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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