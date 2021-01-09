Нужна верстка макетов Html+CSS

HTML-версткаЗакрыт17 заявок1134 просмотра
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Нужна верстка макетов Html+CSS  

 https://www.figma.com/file/YXUWrd0oabi0D55H61rhad/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA?node-id=0%3A1 

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

HTMLCSS
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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