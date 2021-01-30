Верстка и установка на WP 1 страницы

$125
HTML-версткаЗавершен1 заявка187 просмотров
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Необходимо сверстать данную страницу по семантике и установить на WP. Сделать, чтобы все редактировалось через группы полей, вообщем все как всегда 

Вход в админку

http://ozhgibesov.net/login-gfhjkm

alfa

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ФТП

permprfl.beget.tech

permprfl_alfa

B&8MIxHP

Мобайл - https://www.figma.com/proto/QLmRV8CKMaWbt1Io4FidzI/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9E%D0%B6%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=699%3A5185&viewport=609%2C3412%2C0.23572908341884613&scaling=min-zoom

Дэсктоп - https://www.figma.com/proto/QLmRV8CKMaWbt1Io4FidzI/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9E%D0%B6%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=699%3A2756&viewport=322%2C2940%2C0.2796887755393982&scaling=min-zoom

!!! Файл для редактирования: https://www.figma.com/file/QLmRV8CKMaWbt1Io4FidzI/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%9E%D0%B6%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=699%3A1542

3 года назад
aozhgibesov
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
bl4cksorn
Андрей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$126
7 дней
Постоянно работаю с данным исполнителем на Wordpress. Всё четко и по ТЗ, рекомендую
С Александром сотрудничаем не в первый раз. Всё супер. Продолжаем сотрудничество)
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