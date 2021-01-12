Необходимо доделать проект разработки сайта сделанный с помощью технологий Vue js,nuxt и Firebase Дизайн доступен в фигма https://www.figma.com/file/OBakPYCkiGj1eIlu6N6MRz/Myprint-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-Copy?node-id=2%3A10223 ТЗ по доработкам https://docs.google.com/document/d/1QVM4z3-5w1AHiCKvtCFAFvUfINnXxy7IPXDWkgBQwus/edit?usp=sharing Будет предоставлены доступы к репозиторию на Gitlab и БД.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка 2-ух простых страниц на HTML 5 + логика на JS
Использовать библиотеку Pixi.js
Бюджет 60$ Работы на 6-7 часов, исходник дизайна во флеше (с исходниками)
Оплата по факту готовности БЕЗ авансов
Сроки горят - завтра к вечеру, нужно завершить работу
Оставляйте Ваш телеграмм для связи
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- $60
Сверстать по макету: ПК версия: https://clck.ru/Smqd5 Планшеты: https://clck.ru/Smqdw Моб версия: https://clck.ru/SmqfD В отклике указывайте цену, срок и портфолио - без этого заявки рассматриваться не будут. Бюджет ограничен, если он не покрывает Ваши услуги - просьба не делать отклик.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
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