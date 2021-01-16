Адаптивная верстка лендинга

Мобильная верстка сайта https://stanley-group.ru/ Макетов нет, делаем все по прототипу только под наш сайт https://berghoff-group.ru/. Более подробное ТЗ предоставлю. Сайт на битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать по макету:
ПК версия: https://clck.ru/Smqd5
Планшеты: https://clck.ru/Smqdw
Моб версия: https://clck.ru/SmqfD
В отклике указывайте цену, срок и портфолио - без этого заявки рассматриваться не будут.
Бюджет ограничен, если он не покрывает Ваши услуги - просьба не делать отклик.
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