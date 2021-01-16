Адаптивная верстка лендинга

Сверстать по макету:

ПК версия: https://clck.ru/Smqd5

Планшеты: https://clck.ru/Smqdw

Моб версия: https://clck.ru/SmqfD

В отклике указывайте цену, срок и портфолио - без этого заявки рассматриваться не будут.

Бюджет ограничен, если он не покрывает Ваши услуги - просьба не делать отклик.