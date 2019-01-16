frontend developer
Верстка макетов: HTML, CSS, JavaScript:
- адаптивная ( adaptive ) и отзывчивая ( responsive );
- css анимации и js интерактив;
- кроссбраузерность;
- семантика и валидность html разметки;
- микро-разметка opengraph и schema.org;
- адаптация макетов для мобильных устройств.
- организация системы задач с Gulp;
- компиляция препроцессоров LESS, SASS;
- постпроцессинг стилей с PostCSS;
Компонентный подход к веб-разработке: BEM, SMACSS
Системы контроля версий: GitLab, GitHub, Bitbucket
Менеджеры пакетов: Composer, NPM, Bower
Системы управления проектами / CMS: Opencart, Wordpress, Yii2, Laravel
Backend: PHP, MySQL, Apache, Nginx
Дополнительные услуги
- Разработка нейромаркетинговой составляющей сайта для продвижения
- Продвижение: seo, smm, яндекс/google, messengers, email и другие
- Дизайн сайта
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Специалист на уровне!
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, рекомендую!
$30
10 баллов
4 года назад
Очень рекомендую Евгения. Оперативная работа, все четко и по делу.
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество, быстрая обратная связь, мгновенная оплата!
$50
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за отличную работу! Задание выполнено точно в срок, проблемы верстки указанные в ТЗ исправлены. Отдельное спасибо за аудит.
Ответный отзыв
Четко сформулированное ТЗ, быстрые ответы на уточняющие вопросы, оплата без задержек! Спасибо за сотрудничество!
HTML-верстка
2 отзыва
$15/час
от $50от 1 дня
#930
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $400от 7 дней
#938
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
#1449
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
#2376