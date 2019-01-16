crsp

Евгений crsp

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
frontend developer

Верстка макетов: HTML, CSS, JavaScript:

  • адаптивная ( ﻿adaptive ) и отзывчивая ( responsive );
  • css анимации и js интерактив;
  • кроссбраузерность;
  • семантика и валидность html разметки;
  • микро-разметка opengraph и schema.org;
  • адаптация макетов для мобильных устройств.
Frontend сборка:

  • организация системы задач с Gulp;
  • компиляция препроцессоров LESS, SASS;
  • постпроцессинг стилей с PostCSS;
CSS Framework: Bootstrap, Semantic UI, Materialize, Pure, UIKit

Компонентный подход к веб-разработке: BEM, SMACSS

Системы контроля версий: GitLab, GitHub, Bitbucket

Менеджеры пакетов: Composer, NPM, Bower

Системы управления проектами / CMS: Opencart, Wordpress, Yii2, Laravel

Backend: PHP, MySQL, Apache, Nginx

Дополнительные услуги

  • Разработка нейромаркетинговой составляющей сайта для продвижения
  • Продвижение: seo, smm, яндекс/google, messengers, email и другие
  • Дизайн сайта
Если вам необходима другая технология, фреймворк или CMS — обращайтесь.
PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLДизайн сайтаHTMLCSSBootstrapNginxApacheYiiSASSGulpВерстка макета
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$10
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Отзывы заказчиков
Neft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Пофиксить верстку
Специалист на уровне!
Приятное сотрудничество, рекомендую!
Ответный отзыв
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
4 года назад
Настройка W3 Total Cache и др для оптимизации сайта на Wordpress
Очень рекомендую Евгения. Оперативная работа, все четко и по делу.
Благодарю за сотрудничество, быстрая обратная связь, мгновенная оплата!
Ответный отзыв
V_ll
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Исправить верстку
Спасибо за отличную работу! Задание выполнено точно в срок, проблемы верстки указанные в ТЗ исправлены. Отдельное спасибо за аудит.
Четко сформулированное ТЗ, быстрые ответы на уточняющие вопросы, оплата без задержек! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$15/час
от $50от 1 дня
#930
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $400от 7 дней
#938
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $300от 10 дней
#1449
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $100от 1 дня
#2376