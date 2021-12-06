Ярослав Кобец YaroslavKobetsYaroslavKobets
Слава Україні Моя мета – надати якісні послуги на ринку!
Я Front-end розробник😎, HTML розробник❤️, а також Wordpress розробник.
Працюючи зі мною ви можете отримати весь спектр послуг розробки сайту - Адаптивна верстка багатосторінкового сайту або простого лендінгу, верстка інтернет-магазину, розробка та додавання нових 彩"фіч", професійна інтеграція на CMS Wordpress.
Зв'язатися зі мною можна:
Telegram: Yaroslav Kobets
♾️ Працюючи зі мною ви отримуєте:
✔️ Надійну та зручну верстку Нічого не "попливе", якщо ви захочете змінити заголовок. Нічого не "поїде" якщо ви додасте до опису більше тексту чим було в дизайні. Це все надійність і зручність.
✔️ Чистий, валідний, кросбраузерний та оптимізований код (для SEO). Всі ці пункти говорять вам про одне - ви отримаєте сайт, який швидко завантажуватиметься і коректно показуватися у всіх сучасних браузерах.
✔️ Гарантію на роботу Якщо протягом тижня знайдеться якась помилка, неточність чи інші неприємні речі у моїй верстці – я безплатно й одразу виправлю всі недоліки. Тому якщо таке станеться я на відміну від багатьох інших фрилансерів чесно визнаю та виправляю свої косяки
✔️ Заощаджує ваш 螺бюджет螺 Вам не доведеться витрачати на замовлення додаткових макетів дизайну. Я можу розробити адаптивну верстку на основі макета для ПК та з урахуванням ваших побажань.
У роботі я використовую:
- HTML (HTML5) | CSS (CSS3) | SCSS
- BEM
- FlexBox | Grid
- Gulp
- Java Script
- Photoshop | Figma
️ Виправити або не подобається блок? Запросто!
Всі редагування я роблю абсолютно безкоштовно! Мені важливо, щоб ви залишилися задоволені!
💬 Відповідальність
- Завжди доводжу справи до кінця;
- Не пропадаю в потрібний момент та й взагалі пропадати нікуди і ніколи не збираюся;
- Завжди на зв'язку.
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- Адаптивна верстка landingPage WORKOUT26 просмотров
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