YaroslavKobets

Ярослав Кобец YaroslavKobets

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
&#127482;&#127462; Своєчасна та якісна верстка сайтів у термін, без запізнень &#127482;&#127462;

 Слава Україні 

Моя мета – надати якісні послуги на ринку!

Я Front-end розробник😎, HTML розробник❤️, а також Wordpress розробник.

Працюючи зі мною ви можете отримати весь спектр послуг розробки сайту - Адаптивна верстка багатосторінкового сайту або простого лендінгу, верстка інтернет-магазину, розробка та додавання нових 彩"фіч", професійна інтеграція на CMS Wordpress.

Зв'язатися зі мною можна:

 Telegram: Yaroslav Kobets

♾️ Працюючи зі мною ви отримуєте:

✔️ Надійну та зручну верстку Нічого не "попливе", якщо ви захочете змінити заголовок. Нічого не "поїде" якщо ви додасте до опису більше тексту чим було в дизайні. Це все надійність і зручність.

✔️ Чистий, валідний, кросбраузерний та оптимізований код (для SEO). Всі ці пункти говорять вам про одне - ви отримаєте сайт, який швидко завантажуватиметься і коректно показуватися у всіх сучасних браузерах.

✔️ Гарантію на роботу Якщо протягом тижня знайдеться якась помилка, неточність чи інші неприємні речі у моїй верстці – я безплатно й одразу виправлю всі недоліки. Тому якщо таке станеться я на відміну від багатьох інших фрилансерів чесно визнаю та виправляю свої косяки

✔️ Заощаджує ваш 螺бюджет螺 Вам не доведеться витрачати на замовлення додаткових макетів дизайну. Я можу розробити адаптивну верстку на основі макета для ПК та з урахуванням ваших побажань.

 У роботі я використовую:

  • HTML (HTML5) | CSS (CSS3) | SCSS
  • BEM
  • FlexBox | Grid
  • Gulp
  • Java Script
  • Photoshop | Figma
Завдяки синергії даних технологій ви отримаєте надійну верстку, що дозволить вам у майбутньому не платити фрилансер за нескінченні редагування того, що спочатку було зроблено неправильно.

️ Виправити або не подобається блок? Запросто!

Всі редагування я роблю абсолютно безкоштовно! Мені важливо, щоб ви залишилися задоволені!

💬 Відповідальність

  • Завжди доводжу справи до кінця;
  • Не пропадаю в потрібний момент та й взагалі пропадати нікуди і ніколи не збираюся;
  • Завжди на зв'язку.

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Отзывы заказчиков

Evgeniy_Koval
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 отзывов
$160
10 баллов
3 года назад
НУжно сверстать корпоративный сайт
WordPress
Хороший исполнитель! будем работать)))
Спасибо за интересный проект :) С удовольствием поработаю над новыми задачами! Оплата моментально. Рекомендую как отличного заказчика!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
3 года назад
Разработка саита на Wordpress
WordPress
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, по верстке не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Спасибо за проект. Все прошло отлично!
Ответный отзыв
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$280
10 баллов
3 года назад
Сверстать и натянуть на вордпресс сайт по готовому дизайну
Node.jsSASSWordPressGulp
Все отлично, рекомендую. Будем сотрудничать дальше!
С Сергеем отлично работать. Чётко поставленные задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Evgeniy_Koval
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 отзывов
$45
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Быстро, молодец! Будем работать!
Все четко, быстро, постоянно на связи. Рекомендую!!! Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
3 года назад
Верстка и натяжка сайта
Все сделано на отлично! Спасибо, работаем дальше.
Спасибо за возможность поработать над интересным проектом :) Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
12 отзывов
$17/час
от $50от 8 часов
#336
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$17/час
от $80от 1 дня
#467