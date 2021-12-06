🇺🇦 Своєчасна та якісна верстка сайтів у термін, без запізнень 🇺🇦

 Слава Україні 

Моя мета – надати якісні послуги на ринку!

Я Front-end розробник😎, HTML розробник❤️, а також Wordpress розробник.

Працюючи зі мною ви можете отримати весь спектр послуг розробки сайту - Адаптивна верстка багатосторінкового сайту або простого лендінгу, верстка інтернет-магазину, розробка та додавання нових 彩"фіч", професійна інтеграція на CMS Wordpress.

Зв'язатися зі мною можна:

 Telegram: Yaroslav Kobets

♾️ Працюючи зі мною ви отримуєте:

✔️ Надійну та зручну верстку Нічого не "попливе", якщо ви захочете змінити заголовок. Нічого не "поїде" якщо ви додасте до опису більше тексту чим було в дизайні. Це все надійність і зручність.

✔️ Чистий, валідний, кросбраузерний та оптимізований код (для SEO). Всі ці пункти говорять вам про одне - ви отримаєте сайт, який швидко завантажуватиметься і коректно показуватися у всіх сучасних браузерах.

✔️ Гарантію на роботу Якщо протягом тижня знайдеться якась помилка, неточність чи інші неприємні речі у моїй верстці – я безплатно й одразу виправлю всі недоліки. Тому якщо таке станеться я на відміну від багатьох інших фрилансерів чесно визнаю та виправляю свої косяки

✔️ Заощаджує ваш 螺бюджет螺 Вам не доведеться витрачати на замовлення додаткових макетів дизайну. Я можу розробити адаптивну верстку на основі макета для ПК та з урахуванням ваших побажань.

 У роботі я використовую:

HTML (HTML5) | CSS (CSS3) | SCSS

BEM

FlexBox | Grid

Gulp

Java Script

Photoshop | Figma

Завдяки синергії даних технологій ви отримаєте надійну верстку, що дозволить вам у майбутньому не платити фрилансер за нескінченні редагування того, що спочатку було зроблено неправильно.

️ Виправити або не подобається блок? Запросто!

Всі редагування я роблю абсолютно безкоштовно! Мені важливо, щоб ви залишилися задоволені!

💬 Відповідальність