Адаптивная верстка сайта с INDD

Сверстать по макету: ПК версия: https://clck.ru/Smqd5 Планшеты: https://clck.ru/Smqdw Моб версия: https://clck.ru/SmqfD В отклике указывайте цену, срок и портфолио - без этого заявки рассматриваться не будут. Бюджет ограничен, если он не покрывает Ваши услуги - просьба не делать отклик.