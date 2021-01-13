Speetch1111

Сергей Speetch1111

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Верстка

Немного обо мне:

> html5

> css3

> jquery

Контакты:

https://t.me/Speetch111

Всегда на связи, готов к работе

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

micki_pro
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка макета главной страницы
Node.js
Нормальный исполнитель
Рекомендую данного заказчика!
Ответный отзыв
silainstudio
Владислав 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-2)
$20
10 баллов
4 года назад
Адаптивная верстка сайта
Отличный исполнитель! Все сделал в лучшем виде. Очень понравилось работать. Работали в паре. Он верстал я натягивал. Четкое понимание и синергия. Рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству, оплата вовремя :)
Ответный отзыв