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Немного обо мне:
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Всегда на связи, готов к работе
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Node.js
Нормальный исполнитель
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика!
$20
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель! Все сделал в лучшем виде. Очень понравилось работать. Работали в паре. Он верстал я натягивал. Четкое понимание и синергия. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству, оплата вовремя :)