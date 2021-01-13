Адаптивная верстка лендинга

Вот мой сайт https://urotrin.goodphytos.com/ Сделайте на свое шаблоне этот же сайт просто с абсолютно любым другим дизайном без разницы главное чтобы в целом нормально выглядел. Фотки поставьте другие но похожие. В некоторых местах сделайте небольшой буквально минимальный рерайт текстов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет коллеги. У нас есть завал по работе и мы не успеваем все проекты вывозить сами. Сейчас ищем в подряд верстальщика который поработает с нами в создании лендинга.
Сейчас отрисовано три экрана. Надо их начать верстать. Верстаем по пиксель перфекту, валидно и в зеленой зоне гугл пейдж спида. Так же на сайте должна быть приятная анимация. Не анимейт, а что то поинтереснее. На ваше усмотрение.
Всего на лендинге будет 8-9 блоков. Оплата по факту. Сейчас вы делаете три блока, мы их натягиваем. Дальше вы делаете остаток, мы донатягиваем. Кому не подходят условия - не нужно писать.
Бюджет за всю верстку 1800-2000р.
- Похожие заказы
- $10HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужна полностью адаптивная верстка сайта. В макете есть все варианты дизайна (desktop, tablet & mobile. Email и draft не трогаем) Сроки желательно завтра до вечера, крайний срок - пятница утро От вас жду цену, оплата по ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт3 года назад
Фронтэнд верстка Html+CSS Техническое задание в приложение! Тут задание находится тут [url=https://docs.google.com/document/d/1iuFGwnMQQrCMOmwbel6qptKFWBPt56-4lFP4BkhC1iY/edit?usp=drivesdk]https://docs.google.com/document/d/1iuFGwnMQQrCMOmwbel6qptKFWBPt56-4lFP4BkhC1iY/edit?usp=drivesdk[/url]HTML-верстка13 заявокЗакрыт3 года назад
- $55
Игра HTML5+JS сделать вёрстку и логику страниц регистрации, СЕГОДНЯ! Использовать библиотеку Pixi.js Бюджет 55$ Работы на 6-7 часов, исходник дизайна во флеше (с исходниками) Оплата по факту готовности БЕЗ авансов Сроки горят - сегодня к ночи, нужно завершить работу Оставляйте ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры!Требуется адаптивно свёрстать страницы веб-сайта. Макеты в PSD. А затем подключить вёрстку к wordpress и настроить плагины. Оставляйте заявки, отправлю техническое задание.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сверстанная страница, нужно немного изменить верстку. Буквально 15-20 минут работы. Слайд 1) слайдер (сделан на slick) Сейчас при переключении слайда, меняется только текст. Надо что бы изменялась картинка. Слайд 2) Анимация. Нужно что бы при наведении на картинку она слегка ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $60
Вёрстка 2-ух простых страниц на HTML 5 + логика на JS Использовать библиотеку Pixi.js Бюджет 60$ Работы на 6-7 часов, исходник дизайна во флеше (с исходниками) Оплата по факту готовности БЕЗ авансов Сроки горят - завтра к вечеру, нужно ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо доделать проект разработки сайта сделанный с помощью технологий Vue js,nuxt и Firebase Дизайн доступен в фигма https://www.figma.com/file/OBakPYCkiGj1eIlu6N6MRz/Myprint-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-Copy?node-id=2%3A10223 ТЗ по доработкам https://docs.google.com/document/d/1QVM4z3-5w1AHiCKvtCFAFvUfINnXxy7IPXDWkgBQwus/edit?usp=sharing Будет предоставлены доступы к репозиторию на Gitlab и БД.HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад