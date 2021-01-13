Адаптивная верстка лендинга

$20
HTML-версткаЗакрыт13 заявок715 просмотров
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Привет коллеги. У нас есть завал по работе и мы не успеваем все проекты вывозить сами. Сейчас ищем в подряд верстальщика который поработает с нами в создании лендинга.

Сейчас отрисовано три экрана. Надо их начать верстать. Верстаем по пиксель перфекту, валидно и в зеленой зоне гугл пейдж спида. Так же на сайте должна быть приятная анимация. Не анимейт, а что то поинтереснее. На ваше усмотрение.

Всего на лендинге будет 8-9 блоков. Оплата по факту. Сейчас вы делаете три блока, мы их натягиваем. Дальше вы делаете остаток, мы донатягиваем. Кому не подходят условия - не нужно писать.

Бюджет за всю верстку 1800-2000р.

3 года назад
silainstudio
Владислав 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
andry_medvedev
Андрей 
25 летМолдова
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$20
1 день
Подвел по срокам. От оплаты тоже отказался. Предлагал отдать то что есть. Но оно не нужно. Маловато опыта
во время работы заказчик постоянно мешал тем что напоминает всегда сроки и не даeт спокойно работать.
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