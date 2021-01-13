Адаптивная верстка лендинга

Привет коллеги. У нас есть завал по работе и мы не успеваем все проекты вывозить сами. Сейчас ищем в подряд верстальщика который поработает с нами в создании лендинга.

Сейчас отрисовано три экрана. Надо их начать верстать. Верстаем по пиксель перфекту, валидно и в зеленой зоне гугл пейдж спида. Так же на сайте должна быть приятная анимация. Не анимейт, а что то поинтереснее. На ваше усмотрение.

Всего на лендинге будет 8-9 блоков. Оплата по факту. Сейчас вы делаете три блока, мы их натягиваем. Дальше вы делаете остаток, мы донатягиваем. Кому не подходят условия - не нужно писать.

Бюджет за всю верстку 1800-2000р.