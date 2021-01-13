Вот мой сайт https://urotrin.goodphytos.com/ Сделайте на свое шаблоне этот же сайт просто с абсолютно любым другим дизайном без разницы главное чтобы в целом нормально выглядел. Фотки поставьте другие но похожие. В некоторых местах сделайте небольшой буквально минимальный рерайт текстов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фронтэнд верстка Html+CSS
Техническое задание в приложение!
Тут задание находится тут https://docs.google.com/document/d/1iuFGwnMQQrCMOmwbel6qptKFWBPt56-4lFP4BkhC1iY/edit?usp=drivesdk
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