Доработка сайтов, правки

HTML-версткаЗакрыт14 заявок458 просмотров
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Требуется помощь программиста в правках на готовых сайтах. Правки несложные, в основном фронт-энд, есть и правки по беку. Работа с одним заказчиком. Вносить нужно оперативно одну за другой. Цену определяем от кол-во правок или ставку за час. Работы много, можно начать сразу. Оплата сдельно на карту или кошелек.

3 года назад
lagermit
Игорь 
37 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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