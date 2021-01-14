Качественная и валидная верстка макета
Предоставляю услуги верстальщика, сверстаю макет любой сложности с использованием современных стандартов и технологий.
Воспользовавшись моими услугами вы получите: валидный и читаемый код с поддержкой большинства популярных браузеров, адаптивность и быструю загрузку страниц вашего сайта. А так же дальнейшую поддержку работы вашего сайта.
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
4 года назад
CSSHTML
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!