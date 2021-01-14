Altf44

Владислав Нестеренко Altf44

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная и валидная верстка макета

Предоставляю услуги верстальщика, сверстаю макет  любой сложности с использованием современных стандартов и технологий.

Воспользовавшись моими услугами вы получите: валидный и читаемый код с поддержкой большинства популярных браузеров, адаптивность и быструю загрузку страниц вашего сайта. А так же дальнейшую поддержку работы вашего сайта.

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Отзывы заказчиков

guest_16105559263127
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
4 года назад
Из PSD в HTML
CSSHTML
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