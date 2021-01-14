Кроссбраузерная вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, JavaScript, React, Vue.js.
- Верстаю HTML-шаблоны по макету и разрабатываю web-приложения c помощью HTML5, CSS3, Javascript, React, Vue.js.
- Придерживаюсь методологии БЭМ.
- Адаптивная верстка под мобильные телефоны, планшеты.
- Знание технологии Pixel Perfect.
- Владение Gulp, подключение плагинов, сборка и автоматизации простых проектов.
- Анимация, плавные переходы, двумерные трансформации.
- Использую препроцессор Sass/SCSS.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Всё, буквально всё на высшем уровне! Рекомендую и буду неоднократно обращаться!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Игорем! Всё надежно, профессионально и максимально комфортно. Буду рад продолжению сотрудничества. Спасибо!
$60
10 баллов
4 года назад
Node.jsWordPress
Работать с Константином было просто и приятно Человек довольно оперативно все сделал Плюс предлагает много приятностей Спасибо
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Евгением! Была оперативно предоставлена вся необходимая информация для работы. Всё надежно, профессионально и максимально комфортно. Спасибо!