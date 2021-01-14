Кроссбраузерная вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, JavaScript, React, Vue.js.

Верстаю HTML-шаблоны по макету и разрабатываю web-приложения c помощью HTML5, CSS3, Javascript, React, Vue.js.

Придерживаюсь методологии БЭМ.

Адаптивная верстка под мобильные телефоны, планшеты.

Знание технологии Pixel Perfect.

Владение Gulp, подключение плагинов, сборка и автоматизации простых проектов.

Анимация, плавные переходы, двумерные трансформации.

Использую препроцессор Sass/SCSS.

Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.