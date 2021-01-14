majstar

Константин majstar

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Кроссбраузерная вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, JavaScript, React, Vue.js.
  • Верстаю HTML-шаблоны по макету и разрабатываю web-приложения c помощью HTML5, CSS3, Javascript, React, Vue.js.
  • Придерживаюсь методологии БЭМ.
  • Адаптивная верстка под мобильные телефоны, планшеты.
  • Знание технологии Pixel Perfect.
  • Владение Gulp, подключение плагинов, сборка и автоматизации простых проектов.
  • Анимация, плавные переходы, двумерные трансформации.
  • Использую препроцессор Sass/SCSS.
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
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Отзывы заказчиков

iagot
Игорь 
34 года
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$10
10 баллов
4 года назад
Сменить цвет маркеров на Google Maps
Всё, буквально всё на высшем уровне! Рекомендую и буду неоднократно обращаться!
Очень доволен сотрудничеством с Игорем! Всё надежно, профессионально и максимально комфортно. Буду рад продолжению сотрудничества. Спасибо!
Ответный отзыв
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Проста верстка на Wordpress
Node.jsWordPress
Работать с Константином было просто и приятно Человек довольно оперативно все сделал Плюс предлагает много приятностей Спасибо
Очень доволен сотрудничеством с Евгением! Была оперативно предоставлена вся необходимая информация для работы. Всё надежно, профессионально и максимально комфортно. Спасибо!
Ответный отзыв