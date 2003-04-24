Время - важнейший ресурс!

"Не ищите лёгких путей, а прокладывайте их"

Основная информация. Быстро и по делу.

Что я предлагаю:

адаптивную вёрстку

сайт под ключ

сопровождение сайта

доработку вёрстки

Дизайн сайта или веб-приложения

доработки дизайна или вёрстки

HTML

CSS / Sass

БЭМ

JavaScript / jQuery

React, Vue

Gulp / Webpack

Экхм..

И так, приступим:

"Просто гениальное приветствие обычного фрилансера"

Думаю, сначала нужна самая важная для заказчика информация - "что он может мне предложить?". И тут начинается повествование о том, почему же стоит нанять меня:

Многие люди любят обещать, а я люблю выполняю работу по ТЗ. Если в ТЗ будут не понятные моменты, то я тут же свяжусь с вами, для уточнения деталей.

Я не брошу работу. Не могу просто забросить что то на пол пути.