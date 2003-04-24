Время - важнейший ресурс!
"Не ищите лёгких путей, а прокладывайте их"
Основная информация. Быстро и по делу.
Что я предлагаю:
- адаптивную вёрстку
- сайт под ключ
- сопровождение сайта
- доработку вёрстки
- Дизайн сайта или веб-приложения
- доработки дизайна или вёрстки
- HTML
- CSS / Sass
- БЭМ
- JavaScript / jQuery
- React, Vue
- Gulp / Webpack
И так, приступим:
"Просто гениальное приветствие обычного фрилансера"
Думаю, сначала нужна самая важная для заказчика информация - "что он может мне предложить?". И тут начинается повествование о том, почему же стоит нанять меня:
- Многие люди любят обещать, а я люблю выполняю работу по ТЗ. Если в ТЗ будут не понятные моменты, то я тут же свяжусь с вами, для уточнения деталей.
- Я не брошу работу. Не могу просто забросить что то на пол пути.
- И да! Я не могу дать каких либо гарантий, ведь просто слова будут бессмысленны без доказательств. По этому я предлагаю ознакомиться с моими работами. Так вы наглядно оцените мои навыки.
Я против войны в Украине!