lattelix

Саша lattelix

 
20 летРоссия/Кулебаки
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Время - важнейший ресурс!

"Не ищите лёгких путей, а прокладывайте их"

Основная информация. Быстро и по делу.

Что я предлагаю:

  • адаптивную вёрстку
  • сайт под ключ
  • сопровождение сайта
  • доработку вёрстки
  • Дизайн сайта или веб-приложения
  • доработки дизайна или вёрстки
Какими технологиями владею:

  • HTML
  • CSS / Sass
  • БЭМ
  • JavaScript / jQuery
  • React, Vue
  • Gulp / Webpack
Экхм..

И так, приступим:

"Просто гениальное приветствие обычного фрилансера"

Думаю, сначала нужна самая важная для заказчика информация - "что он может мне предложить?". И тут начинается повествование о том, почему же стоит нанять меня:

  • Многие люди любят обещать, а я люблю выполняю работу по ТЗ. Если в ТЗ будут не понятные моменты, то я тут же свяжусь с вами, для уточнения деталей.
  • Я не брошу работу. Не могу просто забросить что то на пол пути.
  • И да! Я не могу дать каких либо гарантий, ведь просто слова будут бессмысленны без доказательств. По этому я предлагаю ознакомиться с моими работами. Так вы наглядно оцените мои навыки.
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