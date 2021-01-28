Верстка сайтов в срок с гарантией★ Владею Html, Css, Bootstrap, Grid, Flexbox, Javascript, Sass★
Здравствуйте!
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✔ Сразу готов приступить к работе.
✔ Очень часто на связи, даже в ночное время.
✔ Процесс работы я выкладываю на тестовый сервер, где вы можете посмотреть не на картинку, а на свой работающий сайт.
✔ Я не пропаду после оплаты. Даю гарантию 7 дней, в течении которой, готов вносить правки в макет.
✔ Время - деньги, поэтому скидка 30% если я не успеваю сдать заказ в срок
✉Связь:
+380671533704
Я много обучался и практиковался, поэтому решил заняться фрилансом. Станьте одним из первых, кто оставит мне свой отзыв!
Портфолио
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