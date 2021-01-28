Верстка сайтов в срок с гарантией★ Владею Html, Css, Bootstrap, Grid, Flexbox, Javascript, Sass★

Здравствуйте!

Причины по которым вы должны выбрать меня?

✔ Сразу готов приступить к работе.

✔ Очень часто на связи, даже в ночное время.

✔ Процесс работы я выкладываю на тестовый сервер, где вы можете посмотреть не на картинку, а на свой работающий сайт.

✔ Я не пропаду после оплаты. Даю гарантию 7 дней, в течении которой, готов вносить правки в макет.

✔ Время - деньги, поэтому скидка 30% если я не успеваю сдать заказ в срок

✉Связь:

https://t.me/Freesies

+380671533704

[email protected]

Я много обучался и практиковался, поэтому решил заняться фрилансом. Станьте одним из первых, кто оставит мне свой отзыв!