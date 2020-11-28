Качественная адаптивная вёрстка по доступной цене!
Здравствуйте!
Меня зовут Виталий, 25 лет. Я занимаюсь разработкой сайтов 5 лет.
7 причин заказать сайт у меня:
- Если я откликнулся на вашу заявку, будьте уверены все ваши требования будут исполнены в вашем сайте.
- Использую препроцессоры и готовый код, поэтому могу сделать срочный сайт за 2 дня, а не за 2 месяца.
- Вы не попадёте в ловушку, когда сайт уже должен быть готов, а его нет.
- Первые 7 дней после сдачи проекта все правки бесплатные.
- На выходе вы получаете чистый и рабочий код, который легко вставить в любую CMS
- Я всегда на связи, о результатах работы отчитываюсь каждый день
- Каждый сайт обязательно тестируется по Google Speed
- HTML5, CSS3, Flexbox, Grid
- JavaScript/jQuery
- Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка
- CSS-анимация, JS-анимация
- Препроцессор SCSS
- Gulp
- Оптимизация кода, изображений, внедрение отложенной загрузки
- Выведение сайтов на зелёную зону Google Page Speed
- Верстаю из макетов PSD, Figma
- Pixel Perfect вёрстка
- Настройка форм отправки на почту и telegram
- Натяжка вёрстки на WordPress
- Этот список со временем дополняется...
В цену включена вёрстка под все устройства до 320px, поддержка всеми современными браузерами,
вёрстка сложных элементов(слайдеры, выпадающие меню и тд), выведение в зелёную зону Google Page Speed,
если блок на сайте повторяется, вы за него не переплачиваете.
Цена на натяжку вёрстки на WordPress: 10$/за каждую секцию.
Натяжка происходит с помощью платной версии плагина ACF PRO - менять контент на сайте будет в разы проще
Цена на вёрстку с натяжкой на WordPress: 20$/за каждую секцию.
Вы даёте дизайн, а получаете полностью рабочий сайт!
Правки на вашем сайте: оплата почасовая: 10$/час.
При заказе от 500$ - сопровождение сайта в течении месяца после сдачи проекта в ПОДАРОК!
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