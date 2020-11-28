VetalVet

Виталий Жернаков VetalVet

 
26 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Качественная адаптивная вёрстка по доступной цене!

Качественная адаптивная вёрстка по доступной цене!

Здравствуйте!

Меня зовут Виталий, 25 лет. Я занимаюсь разработкой сайтов 5 лет.

7 причин заказать сайт у меня:

  • Если я откликнулся на вашу заявку, будьте уверены все ваши требования будут исполнены в вашем сайте.
  • Использую препроцессоры и готовый код, поэтому могу сделать срочный сайт за 2 дня, а не за 2 месяца.
  • Вы не попадёте в ловушку, когда сайт уже должен быть готов, а его нет.
  • Первые 7 дней после сдачи проекта все правки бесплатные.
  • На выходе вы получаете чистый и рабочий код, который легко вставить в любую CMS
  • Я всегда на связи, о результатах работы отчитываюсь каждый день
  • Каждый сайт обязательно тестируется по Google Speed
Мой стек:

  • ﻿HTML5, CSS3, Flexbox, Grid
  • ﻿JavaScript/jQuery
  • ﻿Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка
  • ﻿CSS-анимация, JS-анимация
  • ﻿Препроцессор SCSS
  • ﻿Gulp
  • ﻿Оптимизация кода, изображений, внедрение отложенной загрузки
  • ﻿Выведение сайтов на зелёную зону Google Page Speed
  • ﻿Верстаю из макетов PSD, Figma
  • ﻿Pixel Perfect вёрстка
  • ﻿Настройка форм отправки на почту и telegram
  • ﻿Натяжка вёрстки на WordPress
  • ﻿Этот список со временем дополняется...
Цена на вёрстку зависит от количества секций: 15$/за каждую секцию сайта.

В цену включена вёрстка под все устройства до 320px, поддержка всеми современными браузерами,

вёрстка сложных элементов(слайдеры, выпадающие меню и тд), выведение в зелёную зону Google Page Speed,

если блок на сайте повторяется, вы за него не переплачиваете.

Цена на натяжку вёрстки на WordPress: 10$/за каждую секцию.

Натяжка происходит с помощью платной версии плагина ACF PRO - менять контент на сайте будет в разы проще

Цена на вёрстку с натяжкой на WordPress: 20$/за каждую секцию.

Вы даёте дизайн, а получаете полностью рабочий сайт!

Правки на вашем сайте: оплата почасовая: 10$/час.

При заказе от 500$ - сопровождение сайта в течении месяца после сдачи проекта в ПОДАРОК!

JavascriptWordPressCSSFigmajQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Dimon1111
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Вёрстка сайта
Работа выполнена отлично и раньше срока! Рекомендую, обращайтесь!
Приятно было сотрудничать, спасибо за доверие!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$13/час
от $50от 1 дня
#1198