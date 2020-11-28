Качественная адаптивная вёрстка по доступной цене!

Качественная адаптивная вёрстка по доступной цене!

Здравствуйте!

Меня зовут Виталий, 25 лет. Я занимаюсь разработкой сайтов 5 лет.

7 причин заказать сайт у меня:

Если я откликнулся на вашу заявку, будьте уверены все ваши требования будут исполнены в вашем сайте.

Использую препроцессоры и готовый код, поэтому могу сделать срочный сайт за 2 дня, а не за 2 месяца.

Вы не попадёте в ловушку, когда сайт уже должен быть готов, а его нет.

Первые 7 дней после сдачи проекта все правки бесплатные.

На выходе вы получаете чистый и рабочий код, который легко вставить в любую CMS

Я всегда на связи, о результатах работы отчитываюсь каждый день

Каждый сайт обязательно тестируется по Google Speed

Мой стек:

﻿HTML5, CSS3, Flexbox, Grid

﻿JavaScript/jQuery

﻿Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка

﻿CSS-анимация, JS-анимация

﻿Препроцессор SCSS

﻿Gulp

﻿Оптимизация кода, изображений, внедрение отложенной загрузки

﻿Выведение сайтов на зелёную зону Google Page Speed

﻿Верстаю из макетов PSD, Figma

﻿Pixel Perfect вёрстка

﻿Настройка форм отправки на почту и telegram

﻿Натяжка вёрстки на WordPress

﻿Этот список со временем дополняется...

Цена на

В цену включена вёрстка под все устройства до 320px, поддержка всеми современными браузерами,

вёрстка сложных элементов(слайдеры, выпадающие меню и тд), выведение в зелёную зону Google Page Speed,

если блок на сайте повторяется, вы за него не переплачиваете.

Цена на натяжку вёрстки на WordPress: 10$/за каждую секцию.

Натяжка происходит с помощью платной версии плагина ACF PRO - менять контент на сайте будет в разы проще

Цена на вёрстку с натяжкой на WordPress: 20$/за каждую секцию.

Вы даёте дизайн, а получаете полностью рабочий сайт!

Правки на вашем сайте: оплата почасовая: 10$/час.

При заказе от 500$ - сопровождение сайта в течении месяца после сдачи проекта в ПОДАРОК!