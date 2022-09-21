Всем здравствуйте! Ищу опытного веб-дизайнера для долгосрочного сотрудничества

Нужно нарисовать дизайн лендинга в figma. В дальнейшем сайт будет многостраничным по мере наполнения контентом

Тематика сайта: разработка сайтов под ключ

Требования:

1) 2 брейкпоинта: под десктоп(1440) и под телефоны(320)

2) Обязательно должна быть UI-секция, пример: https://prnt.sc/hwJ03mlKQ60d

3) Все секции должны быть максимально продуманными с точки зрения UI/UX

4) 10 блоков+-, структура ещё будет обсуждаться с исполнителем

Примерная структура Сайта:

1 блок - баннер с хедером, навигацией, заголовком и кратким описанием

2 блок - о нас, текстовый, возможно с фото

3 блок - почему мы, текстовый

4 блок - портфолио, с функционалом сортировки по категориям выполненных работ

5 блок - этапы сотрудничества, текстовый

6 блок - цены, текстовый

7 блок - faq, текстовый, оформить по компактнее, на своё усмотрение

8 блок - форма обратной связи, поля: имя, телефон, комментарий

9 блок - отзывы, тоже компактно, например слайдером

10 блок - футер, навигация, кнопка 'вверх'

5) Декор в меру, без резких наворотов

В приоритете качество работы, выбирать буду по кейсам, за хорошую работу готов переплачивать

В отклике укажите примеры ваших лучших работ, примерные сроки и когда сможете начать после обсуждения ТЗ

В начале заявки напишите: янебот123