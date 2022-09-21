Требуется разработать дизайн внутренней страницы для сайта vsevarianty.com в согласованном стиле. Информация для страницы приложена к заказу, компоновка и оформление на усмотрение дизайнера. Ожидается качественный и современный дизайн, готовый к вёрстке.
Сделать дизайн лендинга для веб-студии
Всем здравствуйте! Ищу опытного веб-дизайнера для долгосрочного сотрудничества
Нужно нарисовать дизайн лендинга в figma. В дальнейшем сайт будет многостраничным по мере наполнения контентом
Тематика сайта: разработка сайтов под ключ
Требования:
1) 2 брейкпоинта: под десктоп(1440) и под телефоны(320)
2) Обязательно должна быть UI-секция, пример: https://prnt.sc/hwJ03mlKQ60d
3) Все секции должны быть максимально продуманными с точки зрения UI/UX
4) 10 блоков+-, структура ещё будет обсуждаться с исполнителем
- Примерная структура Сайта:
- 1 блок - баннер с хедером, навигацией, заголовком и кратким описанием
- 2 блок - о нас, текстовый, возможно с фото
- 3 блок - почему мы, текстовый
- 4 блок - портфолио, с функционалом сортировки по категориям выполненных работ
- 5 блок - этапы сотрудничества, текстовый
- 6 блок - цены, текстовый
- 7 блок - faq, текстовый, оформить по компактнее, на своё усмотрение
- 8 блок - форма обратной связи, поля: имя, телефон, комментарий
- 9 блок - отзывы, тоже компактно, например слайдером
- 10 блок - футер, навигация, кнопка 'вверх'
В приоритете качество работы, выбирать буду по кейсам, за хорошую работу готов переплачивать
В отклике укажите примеры ваших лучших работ, примерные сроки и когда сможете начать после обсуждения ТЗ
В начале заявки напишите: янебот123
Выбранный исполнитель
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