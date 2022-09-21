Сделать дизайн лендинга для веб-студии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен53 заявки963 просмотра

Всем здравствуйте! Ищу опытного веб-дизайнера для долгосрочного сотрудничества

Нужно нарисовать дизайн лендинга в figma. В дальнейшем сайт будет многостраничным по мере наполнения контентом

Тематика сайта: разработка сайтов под ключ

Требования:

1) 2 брейкпоинта: под десктоп(1440) и под телефоны(320)

2) Обязательно должна быть UI-секция, пример: https://prnt.sc/hwJ03mlKQ60d

3) Все секции должны быть максимально продуманными с точки зрения UI/UX

4) 10 блоков+-, структура ещё будет обсуждаться с исполнителем

  • Примерная структура Сайта:
  • 1 блок - баннер с хедером, навигацией, заголовком и кратким описанием
  • 2 блок - о нас, текстовый, возможно с фото
  • 3 блок - почему мы, текстовый
  • 4 блок - портфолио, с функционалом сортировки по категориям выполненных работ
  • 5 блок - этапы сотрудничества, текстовый
  • 6 блок - цены, текстовый
  • 7 блок - faq, текстовый, оформить по компактнее, на своё усмотрение
  • 8 блок - форма обратной связи, поля: имя, телефон, комментарий
  • 9 блок - отзывы, тоже компактно, например слайдером
  • 10 блок - футер, навигация, кнопка 'вверх'
5) Декор в меру, без резких наворотов

В приоритете качество работы, выбирать буду по кейсам, за хорошую работу готов переплачивать

В отклике укажите примеры ваших лучших работ, примерные сроки и когда сможете начать после обсуждения ТЗ

В начале заявки напишите: янебот123

Figma
3 года назад
VetalVet
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

broshaaaa
Настасья 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
$165
5 дней
Escrow
Очень доволен сотрудничеством с Анастасией, работа выполнена очень качественно и в срок! Анастасия всегда на связи, внимательно и ответственно относится к работе и деталям Все пожелания в работе были учтены, правки вносила оперативно Большое спасибо за отличное выполнение проекта! Продолжаем работать
Виталий подробно и ясно описал цели и суть задачи, грамотно и чётко объяснил что именно он хочет видеть на сайте. Очень серьёзно подошёл к сотрудничеству и всегда был на связи для уточнения деталей. Прислушивался к комментариям и предложениям. Оплату произвёл своевременно, в общем, очень довольна. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Далер
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Екатерина
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Надежда
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мирослава
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
broshaaaa
Настасья 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александра
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Макс
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кирилл
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александра
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Сергей
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Руслан
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
3 года назад
Тетяна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Александра
 
23 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Александра
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Александр
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
150 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
61 отзыв
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
9 часов назад
59 отзывов
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
397 отзывов
3 года назад
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
188 отзывов
3 года назад
Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Немченко
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
24 отзыва
3 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 дней назад
79 отзывов
3 года назад
Николай
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
6 отзывов
3 года назад
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать макет страницы для сайта

    $20

    Требуется разработать дизайн внутренней страницы для сайта vsevarianty.com в согласованном стиле. Информация для страницы приложена к заказу, компоновка и оформление на усмотрение дизайнера. Ожидается качественный и современный дизайн, готовый к вёрстке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн и верстка для сайта

    Требуется разработка дизайна и верстки для сайта на платформе WordPress. Необходимо создать главную страницу, страницу тура, страницу базы, список рубрик с базами и турами, а также страницу поиска. Важно использовать существующий плагин для WP.

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется разработка дизайна лендинга на 6 блоков с попапом, посвященного продаже ножей ручной работы. Важно учесть тематику и привлечь внимание клиентов.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать "Гайдлайн" руководство по фирменному стилю

    Требуется разработка файла гайдлайна по фирменному стилю. Необходимы обновления логотипа, создание иконок и паттернов. Есть часть элементов, но требуется доработка. Укажите свою цену за работу и приложите примеры выполненных проектов.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен дизайн сайта на тему услуги заточки ножей.

    Ищется дизайнер для создания макета сайта на тему услуги заточки ножей. Дизайн должен быть размещен на Figma. Используйте оригинальные фотоснимки для оформления. Услуга включает заточку всех видов ножей, от перочинных до японских. Цена обсуждаема.

    Figma
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт на Тильде

    Требуется внести правки в сайт, созданный на платформе Тильда. Необходимо изменить существующие zero блоки и разработать новые. Полное техническое задание будет предоставлено кандидату. Укажите сроки выполнения и стоимость работы.

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дорисовать макет

    Задача заключается в дорисовке макета для дизайна сайтов. Ищем специалиста с опытом в графическом дизайне, который сможет доработать предложенный проект. Важно учитывать все детали и требования к дизайну.

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн landing page

    $30

    Требуется перерисовать главную страницу сайта на основе технического задания в Figma. Стили должны быть сохранены, добавляется языковой переключатель в шапке, подвал остается без изменений. Оплата возможна криптовалютой с Binance.

    Figma
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта

    Необходим редизайн сайта с сохранением существующего контента. Важно учесть возможность дальнейшего дополнения текстов и информации. Ожидается современный и привлекательный дизайн, который будет адаптирован под будущие изменения.

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    3 года назад