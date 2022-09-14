Дизайн лендинга

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Завершен14 заявок168 просмотров

Необходимо собрать небольшой лендинг на 6 блоков+попап.

Тематика: продажа ножей ручной работы

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3 года назад
vladislava-mih
Владислава 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

iliabogush
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$30
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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iliabogush
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