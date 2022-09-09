Дизайн сайта автомобильной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт91 заявка804 просмотра

Добрый день, нужен дизайнер для постоянной отрисовки страниц сайта автомобильной тематики. Работа интересная и всегда есть. Оставляйте свой логин телеграмм для связи. Спасибоо

3 года назад
SeSea
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Ангелина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Муслим
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Далер
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Раффаель
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Олеся
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Фоменко
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ольга
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Макс
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Олег
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Максим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Роман
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Алексей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Илья
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Микита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Наталья
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
3 года назад
Марина
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Багдат
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владимир
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Диана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
7 отзывов
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
447 отзывов
3 года назад
Мадина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Виталий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 минут назад
168 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Сергей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
48 отзывов
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Илья
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
онлайн
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
27 отзывов
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Дарья
 
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Тая
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Карина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
13 дней назад
24 отзыва
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
16 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
61 отзыв
3 года назад
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
25 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Юлия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
10 дней назад
25 отзывов
3 года назад
Владлен
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
130 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Алексей
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ульяна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
140 отзывов
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
3 года назад
Юлия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Екатерина
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
610 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
397 отзывов
3 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Наталья
 
43 года
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
28 отзывов
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга "Кухни на заказ"

    Требуется разработка дизайна лендинга "Кухни на заказ" на 20 экранов в Figma. Необходимо прорисовать макеты для десктопа (1920px) и мобильной версии (320px), включая страницу Спасибо, всплывающие формы и мобильное меню. Бюджет и сроки обсуждаемы.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Кейс проекта

    Требуется специалист для оформления кейсов на сайте-визитке. Основное внимание уделяется минимализму в дизайне. Кейсы будут размещены на сайте daniil-begma.com. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать сайт из Figma на Tilda

    Требуется собрать небольшой сайт на платформе Tilda, используя готовый дизайн из Figma. Предпочтительно использование стандартных блоков Tilda, но также необходимо применить Zeroblock для реализации уникальных элементов. Обеспечьте соответствие дизайну и функциональности сайта.

    FigmaNode.jsTilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать шаблон внутренней страницы для работающего лендинга

    Необходимо разработать шаблон внутренней страницы для лендинга на платформе WordPress. Используйте предоставленный макет, который включает одну картинку, 4-5 полей с текстом и 2 окна для ссылок. Обязательно укажите приблизительную цену и сроки выполнения работы.

    WordPress
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн для сайта HYIP

    Требуется разработать дизайн проект для сайта HYIP с учетом адаптивной мобильной версии. Важно представить примеры ранее выполненных работ, чтобы продемонстрировать уровень навыков и стиля. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в дизайне.

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Требуется обновить дизайн корпоративного сайта с акцентом на улучшение визуального оформления и пользовательского интерфейса. Ожидается современный и привлекательный дизайн, который улучшит взаимодействие с пользователями.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дизайн сайта

    Требуется разработать уникальный и привлекательный дизайн для сайта доставки суши. Необходимо создать интерфейс, который будет удобен для пользователей и гармонично представит услуги. Обратите внимание на примеры, такие как budusushi.ua.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Створювати унікальні ілюстрації для сайту

    $100

    Шукаємо відповідального графічного дизайнера для створення унікальних ілюстрацій з нуля для нашого сайту. Потрібен досвід у дизайні та готовність виконати тестове завдання. Виконавці з Росії та Білорусі не цікавлять.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести 14 макетов из psd в фигму

    Требуется перевод 14 макетов из PSD в Figma. Допускаются небольшие ошибки. Работа должна быть выполнена к концу дня. Важно обеспечить качество и соответствие оригинальному дизайну.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад