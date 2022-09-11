Нужен дизайн для небольшой персональной страницы.

Тема - предоставление услуги по профессиональной и качественной заточке ножей всех видов.

От маленьких перочинных, до супер острых японских для рыбы.

Макет должен быть размещен на figma.

Для создания дизайна имеется собственные профессиональные оригинальные фотоснимки.(прилагается один случайный кадр для понимания).

Цена обсуждаема.