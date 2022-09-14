Доработать сайт на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок267 просмотров

Добрый день! Необходимо внести в правки в сайт на тильде, изменить уже готовые zero блоки, а также создать новые. Полное ТЗ скину кандидату. В заявках пишите сроки и стоимость. Спасибо

Tilda
3 года назад
Rushank
Рушан 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

korzunilya
29 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$60
2 дня
Escrow
Быстро и оперативно выполнил задание! Постоянно был на связи, что очень удобно для быстрых решений! Спасибо
Большое спасибо Рушану за работу! Работаем не первый раз, все замечательно!)

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Рафис
 
34 года
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Был
2 года назад
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3 года назад
Александра
 
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korzunilya
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