Задача заключается в дорисовке макета для дизайна сайтов. Ищем специалиста с опытом в графическом дизайне, который сможет доработать предложенный проект. Важно учитывать все детали и требования к дизайну.
Доработать сайт на Тильде
Добрый день! Необходимо внести в правки в сайт на тильде, изменить уже готовые zero блоки, а также создать новые. Полное ТЗ скину кандидату. В заявках пишите сроки и стоимость. Спасибо
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