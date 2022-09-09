Требуется дизайнер для постоянной работы над созданием страниц сайта автомобильной тематики. Проект интересный, с возможностью долгосрочного сотрудничества. Ожидается опыт в веб-дизайне и креативный подход к разработке.
Редизайн сайта
На первом этапе нужно сделать редизайн сайта с существующим наполнением, но с учетом того, что в последствии тексты и информация будут дополняться.
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