- Умею работать с фигмой ✅
- Владею навыками Ui/Ux ✅
- Мое портфолио :
- Понимаю чего хочет клиент и как работать с информацией ✅
- Умею работать в разных стилях ✅
- Умею работать с типографикой и цветом ✅
- Есть навыки в других графических редакторах, таких как Adobe photoshop и Lightroom ✅
Жду вашего отклика и хотел бы работать с вами ✅
Обращайтесь, консультация бесплатно! Работаю через сервис freelancehunt!
Рабочий график:
Пн – Пт: 09:00 до 20:00
Вс: Выходной
(при необходимости срочного проекта - могу работать и на выходных)
Средняя стоимость проектов (точную стоимость можно сформировать только после ознакомления с ТЗ):
Дизайн веб сайтов:
- Landing — от 2 000₴ за проект
- Сайт-визитка, каталог — от 5 000₴ за проект
- Интернет магазин - от 8 000₴ за проект
- Проектирование UX/UI интерфейсов - от 12 000₴ за проект
Полиграфия/банера:
Баннеры — от 500₴ за проект
Дизайн визиток — от 550₴ за проект
Логотипы — 3000₴ за 2 варианта
Наружная реклама — от 400₴ за проект
Оформление страниц в социальных сетях — от 700₴ за проект
Фирменный стиль — от 5000₴ за проект
Портфолио
- Заменить логотип25 просмотров
- Замена фоно, цветокоррекция32 просмотра
- Замена цвета на фото24 просмотра
- Landing Page Теневой парус22 просмотра
- Landing page NFT39 просмотров
- Landing Доставка еды15 просмотров