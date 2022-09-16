UI/UX дизайн + обработка фото

- Умею работать с фигмой ✅

- Владею навыками Ui/Ux ✅

- Мое портфолио :

- Понимаю чего хочет клиент и как работать с информацией ✅

- Умею работать в разных стилях ✅

- Умею работать с типографикой и цветом ✅

- Есть навыки в других графических редакторах, таких как Adobe photoshop и Lightroom ✅

Жду вашего отклика и хотел бы работать с вами ✅

Обращайтесь, консультация бесплатно! Работаю через сервис freelancehunt!

Рабочий график:

Пн – Пт: 09:00 до 20:00

Вс: Выходной

(при необходимости срочного проекта - могу работать и на выходных)

Средняя стоимость проектов (точную стоимость можно сформировать только после ознакомления с ТЗ):

Дизайн веб сайтов:

- Landing — от 2 000₴ за проект

- Сайт-визитка, каталог — от 5 000₴ за проект

- Интернет магазин - от 8 000₴ за проект

- Проектирование UX/UI интерфейсов - от 12 000₴ за проект

Полиграфия/банера:

Баннеры — от 500₴ за проект

Дизайн визиток — от 550₴ за проект

Логотипы — 3000₴ за 2 варианта

Наружная реклама — от 400₴ за проект

Оформление страниц в социальных сетях — от 700₴ за проект

Фирменный стиль — от 5000₴ за проект