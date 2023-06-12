Web designer
Добрый день! Рада, что заглянули в мой профиль. Я могу помочь разработать уникальный, продающий дизайн. В каждый проект подробно вникаю и выкладываюсь на максимум. Я всегда слежу за трендами в дизайне, постоянно совершенствую свои навыки чтобы стать еще лучше в любимом деле. Проекты стараюсь выполнить раньше заявленного срока.
Работаю в Figma. Каждый мой проект проходит этапы:
-Исследовательская работа и анализ конкурентов;
-UX/UI дизайн;
-Прототипирование;
-Адаптивность;
Моя специализация:
- Дизайн сайтов (Landing page, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайт-визитка и т.д.)
- Уверенный пользователь Figma, Adobe Photoshop, Illustrator;
- Понимание принципов UI/UX;
- Аккуратность, внимание к мелочам, креативность.
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- UX/UI - WEB DESIGN сайта казинонет просмотров
- Landing page / Лендинг для кондитерской16 просмотров
- UX/UI - WEB DESIGN сайта по поиску работы14 просмотров
- Landing для студии танцев8 просмотров
- E-commerce-Specialized19 просмотров