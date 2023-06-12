kiryshka0

Карина kiryshka0

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web designer

Добрый день! Рада, что заглянули в мой профиль. Я могу помочь разработать уникальный, продающий дизайн. В каждый проект подробно вникаю и выкладываюсь на максимум. Я всегда слежу за трендами в дизайне, постоянно совершенствую свои навыки чтобы стать еще лучше в любимом деле. Проекты стараюсь выполнить раньше заявленного срока.

Работаю в Figma. Каждый мой проект проходит этапы:

-Исследовательская работа и анализ конкурентов;

-UX/UI дизайн;

-Прототипирование;

-Адаптивность;

Моя специализация:

  • Дизайн сайтов (Landing page, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайт-визитка и т.д.)
Мои навыки:
  • Уверенный пользователь Figma, Adobe Photoshop, Illustrator;
  • Понимание принципов UI/UX;
  • Аккуратность, внимание к мелочам, креативность.
Работы выполняю качественно, в срок, всегда на связи.

Буду рада сотрудничеству!

Портфолио