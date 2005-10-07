Ты здесь? Тогда это судьба!🔥 UX/UI Дизайн: мобильные приложения, сайты, лендинги. Доведение до 100% результата

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✌ Привет!

Давай, я расскажу о себе

Меня зовут Азат и я UX/UI дизайнер.

Пользуюсь программами Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Прошел курс дизайнера интерфейсов на Яндекс.Практикум.

Креатив, инициативность, ответственность и коммуникативность — главные принципы, которыми я руководствуюсь при выполнении своего заказа.

‍Мои обязанности:

Разработка дизайна интерфейса (-ов) с нуля

или обновление и осовременивание дизайна на основе предыдущего (или создание нового дизайн-решения);

Исследование целевой аудитории;

Тестирование решений, которые могут помочь улучшению продукта;

Подробное описание сценария взаимодействия с продуктом;

Создание рабочего прототипа приложения или веб-сервиса;

Предварительное обсуждение и согласование дизайн-решений;

Отображение всех состояний элементов интерфейса;

Составление персонального портрета потенциального (или текущего) пользователя;

Подготовка презентации по готовому проекту для клиента.

🔥Что же насчет правок? Они, черт возьми, бесплатные!

Сверху написана абсолютная правда!

Любые твои правочки будут внесены незамедлительно