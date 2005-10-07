Ты здесь? Тогда это судьба!🔥 UX/UI Дизайн: мобильные приложения, сайты, лендинги. Доведение до 100% результата
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✌ Привет!
Давай, я расскажу о себе
Меня зовут Азат и я UX/UI дизайнер.
Пользуюсь программами Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
Прошел курс дизайнера интерфейсов на Яндекс.Практикум.
Креатив, инициативность, ответственность и коммуникативность — главные принципы, которыми я руководствуюсь при выполнении своего заказа.
Мои обязанности:
- Разработка дизайна интерфейса (-ов) с нуля
- Исследование целевой аудитории;
- Тестирование решений, которые могут помочь улучшению продукта;
- Подробное описание сценария взаимодействия с продуктом;
- Создание рабочего прототипа приложения или веб-сервиса;
- Предварительное обсуждение и согласование дизайн-решений;
- Отображение всех состояний элементов интерфейса;
- Составление персонального портрета потенциального (или текущего) пользователя;
- Подготовка презентации по готовому проекту для клиента.
🔥Что же насчет правок? Они, черт возьми, бесплатные!
Сверху написана абсолютная правда!
Любые твои правочки будут внесены незамедлительно
Я против войны в Украине!
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