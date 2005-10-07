impressiveee

Азат impressiveee

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Ты здесь? Тогда это судьба!🔥 UX/UI Дизайн: мобильные приложения, сайты, лендинги. Доведение до 100% результата

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✌ Привет!

Давай, я расскажу о себе

Меня зовут Азат и я UX/UI дизайнер.

Пользуюсь программами Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Прошел курс дизайнера интерфейсов на Яндекс.Практикум.

Креатив, инициативность, ответственность и коммуникативность — главные принципы, которыми я руководствуюсь при выполнении своего заказа.

‍Мои обязанности:

  • Разработка дизайна интерфейса (-ов) с нуля
﻿или обновление и осовременивание дизайна на основе предыдущего (или создание нового дизайн-решения);

  • Исследование целевой аудитории;
  • Тестирование решений, которые могут помочь улучшению продукта;
  • Подробное описание сценария взаимодействия с продуктом;
  • Создание рабочего прототипа приложения или веб-сервиса;
  • Предварительное обсуждение и согласование дизайн-решений;
  • Отображение всех состояний элементов интерфейса;
  • Составление персонального портрета потенциального (или текущего) пользователя;
  • Подготовка презентации по готовому проекту для клиента.

🔥Что же насчет правок? Они, черт возьми, бесплатные!

Сверху написана абсолютная правда!

Любые твои правочки будут внесены незамедлительно