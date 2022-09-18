Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Анастасия, я начинающий веб дизайнер и дизайнер интерфейсов. Прошла курс от онлайн-школы Way Up "Веб-дизайнер: взрывной старт", разные мастер классы и интенсивы, повторяла работы гуру веб-дизайна на youtube.

Портфолио у меня пока что совсем небольшое, именно поэтому в моих интересах выполнить работу на максимальном уровне, довести до совершенства!

Я ответственный, пунктуальный и коммуникабельный исполнитель, пишите - и мы обо всём договоримся!

Инстаграм https://www.instagram.com/nst.ku/

Телеграм https://t.me/ns1ku

У меня есть портфолио на Behance, свяжитесь со мной - я отправлю ссылку.