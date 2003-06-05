Веб-дизайнер

- веб-дизайнер, воплощу любые ваши идеи в сочную картинку

- создаю сайты, лэндинги, оформляю презентации и чек-листы, создаю инфографику для карточек на Wildberries

- моя работа, которую вы можете просмотреть на Бихансе: https://www.behance.net/gallery/151139511/Website-design-for-trading-easy-money-cryptocurrency/modules/853339335 .