UX/UI | лендинг | моб. приложения | веб. дизайн | Не говорю, а роблю!

Я - Владислав!

Привіт, приємно познайомитись! Мене звати Владислав, я займаюсь створенням UI дизайну. Родом з прекрасного містечка - Рівне, студент. Обожнюю займатись створенням чогось нового, тому обрав напрямок розвитку - дизайн. Займаюсь цією справою, вже 3 роки поспіль, та маю досталь клієнтів, хороших відгуків. Один із найпопулярніших проектів - єТривога, який ми розробили разом із польскими волонтерами, в важий для країни та людей час.

Чому обирати мене?

Так, я нова людина на цих просторах, але маю бажання здобути висот на цій платформі та саме ти, мені можеш допомогти! Кожне замовлення, та хороший відгук - моя репутація, тому витрачати свій власний час на поганий результат, мені точно не потрібно! Вважаю, що ми можемо допомогти один одному, від мене якісний продукт, від вас конструктивний відгук.

Онлайн спілкування

Я залюбки вийду на голосовий зв'язок з замовником в Telegram, Viber та інші месенджери, адже голосові розмови дають змогу краще порозумітись обом!