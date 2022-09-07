Дизайн лендинга

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Завершен1 заявка81 просмотр

Нужен редизайн существующего сайта

3 года назад
YrikkirY
Юрий 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$380
7 дней
Все отлично. Сроки соблюдены, дизайном все довольны. Спасибо
Спасибо за постоянные интересные проекты! Юрий — отличный заказчик, с которым точно надо поработать! Всем рекомендую 🥳

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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