Веб дизайнер для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт96 заявок1099 просмотров

Нужно сделать 5 лендинг пейджей 

3 года назад
guest_16624040364003
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Станислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Далер
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 отзывов
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Яна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дидар
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Фоменко
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ольга
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Надежда
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Настасья
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Макс
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Улан
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Микола
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Илья
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владимир
 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
3 года назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
62 отзыва
3 года назад
Мадина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Александра
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Карина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ярослав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Лев
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Марина
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
21 день назад
1 отзыв
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Надежда
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
31 год
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Диана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Исмат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
130 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Виталий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Василий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Кристина
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
3 года назад
Микола
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Сергей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
16 минут назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 часов назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Дмитрий
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
3 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
24 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Пьянов
 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
610 отзывов
3 года назад
#1
Дизайн сайтов
Сергей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
48 отзывов
3 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
28 отзывов
3 года назад
Даниил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
6 отзывов
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Помочь дорисовать макет в фигме(все основные страницы есть)

    Необходимо помочь в дорисовке макета сайта в Figma. Все основные страницы уже готовы. Ожидается проработка дополнительных элементов и деталей дизайна. Задача требует внимательности и понимания принципов веб-дизайна.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Разработать современный дизайн сайта в стиле криптовалют. Задача включает создание интерфейса с функциями авторизации, регистрации, кабинета пользователя и контактной формы с попапом.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Потрібно змінити дизайн сайта і зробити його толковим

    Необхідно змінити дизайн сайту www.timeforrescue.com.ua, зробивши його більш зручним та привабливим. Замовник цікавиться зразком дизайну інтернет-магазину одягу, а також приблизною вартістю та термінами виконання роботи.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Макет для сайта

    Требуется разработать проект макета для сайта в Figma. Заказчик предоставляет видение по блокам, уникальность дизайна не обязательна. Ожидается качественная сборка элементов в соответствии с предоставленным видением.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать дизайн для лендинга рекрутинговой компании

    Необходимо разработать дизайн для лендинга рекрутинговой компании. Ожидается создание эстетически привлекательного и функционального интерфейса, учитывающего специфику рекрутинга. Подробности обсуждены лично.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Макет по постройке хамамов

    Необходимо обновить интерфейс и внешний вид сайта на платформе Tilda, посвященного строительству саун, бань и бассейнов. Имеется шаблон, который требует доработки. Ожидается грамотный подход к дизайну и улучшению пользовательского опыта.

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать простенький лендинг - скупка техники apple

    $135

    Требуется разработка простого одностраничного сайта для скупки техники Apple. Основное внимание уделить удобству и простоте дизайна. Ожидается создание привлекательного интерфейса, который будет легко воспринимаем пользователями.

    Дизайн сайтов92 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дорабоать дизайн проекта

    Необходима доработка дизайна проекта сайта на основе макета в Figma. Ожидается работа с существующим дизайном и внесение необходимых изменений для улучшения пользовательского опыта и визуальной привлекательности.

    FigmaNode.js
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн для сайта в сфере FinTech

    Требуется разработать уникальный дизайн сайта в сфере FinTech, основываясь на примерах конкурентов. Ожидается креативный подход и внимание к деталям, чтобы создать привлекательный и функциональный интерфейс.

    Дизайн сайтов67 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн существующего сайта

    Требуется разработать новый дизайн сайта на основе имеющегося, учитывая возможности шаблона WordPress. Важно проработать цветовые решения, выравнивание текстов, отступы и шрифты, а также адаптировать все элементы под существующий логотип и стиль компании.

    WordPress
    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    3 года назад