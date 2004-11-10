Graphic design, UI/UX, Web Design

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я UI/UX дизайнер. Стабильно занимаюсь дизайном и развиваюсь в нём 2 года.

Мои навыки: Графический дизайн, UI/UX, разработка логотипов, дизайна маркетплейсов, дизайн мобильных приложений, обработка фотографий.

Владею инструментами для работы: Figma, Adobe Illustrator, Adobe photoshop, Adobe After effects.

Всегда готова для сотрудничества и отвечу на любые возникшие вопросы по поводу моей работы, для меня важно найти общий язык с заказчиком и сделать всё необходимое для качественного выполнения работы.

Мой телеграм: @goodbye_doggy