Graphic design, UI/UX, Web Design
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я UI/UX дизайнер. Стабильно занимаюсь дизайном и развиваюсь в нём 2 года.
Мои навыки: Графический дизайн, UI/UX, разработка логотипов, дизайна маркетплейсов, дизайн мобильных приложений, обработка фотографий.
Владею инструментами для работы: Figma, Adobe Illustrator, Adobe photoshop, Adobe After effects.
Всегда готова для сотрудничества и отвечу на любые возникшие вопросы по поводу моей работы, для меня важно найти общий язык с заказчиком и сделать всё необходимое для качественного выполнения работы.
Мой телеграм: @goodbye_doggy
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Баннеры
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$3/час
от $30от 3 дней
#687
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $20от 2 дней
#801
Дизайн сайтов
нет отзывов
$4/час
от $100от 5 дней
#1336