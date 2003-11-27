Здравствуйте, меня зовут Дидар. Я занимаюсь профессионально созданиям веб-сайтов PRO уровня. Я уже 3 года в сфере дизайна, работал в крупных компаниях Казахстана. Теперь хочу попробовать себя в фрилансе.

Основные услуги:

• Веб-дизайн сайтов любой сложности и видов, редизайн

• UX. UI. Прототипирование

• Дизайн моб приложений