Здравствуйте, меня зовут Дидар. Я занимаюсь профессионально созданиям веб-сайтов PRO уровня. Я уже 3 года в сфере дизайна, работал в крупных компаниях Казахстана. Теперь хочу попробовать себя в фрилансе.
Основные услуги:
• Веб-дизайн сайтов любой сложности и видов, редизайн
• UX. UI. Прототипирование
• Дизайн моб приложений
Портфолио
- Mobile version design for error-40412 просмотров
- Design for error-40416 просмотров
- DiManga13 просмотров
- Landing page for Qazaq Republic15 просмотров
- Design for TechnoDom14 просмотров