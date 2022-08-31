Редизайн существующего сайта

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Закрыт55 заявок807 просмотров

Нужно разработать новый, красивый дизайн сайта на основании имеющегося, и учитывая возможности текущего стандартного шаблона вордпресс на котором сделан сайт.

интересуют цветовые решения, грамотное выравнивания текстов, отступов, шрифты, подгонка всего под существующий логотип и стиль компании

kgdesignuae.com  

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