Ищется веб-дизайнер или разработчик для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Требуется опыт работы с HTML и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация пройдет через Skype с демонстрацией экрана. Необходимы навыки работы с Photoshop и Figma, стабильный интернет и работающий микрофон. Подготовьте тестовый звонок для проверки оборудования.
Редизайн существующего сайта
Нужно разработать новый, красивый дизайн сайта на основании имеющегося, и учитывая возможности текущего стандартного шаблона вордпресс на котором сделан сайт.
интересуют цветовые решения, грамотное выравнивания текстов, отступов, шрифты, подгонка всего под существующий логотип и стиль компании
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