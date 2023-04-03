Привет!!
Я Николай из Украины! Мне 30 и я счастлив, так как у меня прекрасная семья и я занимаюсь любимым делом.
Не так давно попал на фриланс, но очень давно занимаюсь маркетингом!
У меня достаточно опыта в маркетинге и дизайне.
Я не один год занимался бизнесом и был маркетологом.
Если вам нужен сайт не просто красивый, а что бы он выполнял поставленную задачу: конверсия, лояльность клиентов, заявить о себе, информативность - вы в нужном месте. Я сделаю это для вас!
А теперь как же я попал собственно в дизайн?
В 2022 году мой бизнес в Украине остановился, по понятным причинам. А я, после небольшой паузы, пошел дальше. Начал изучать дизайн изнутри, все фишки программ и все что с этим связанно. Практиковаться, заполнять портфолио и выполнять первые заказы. Весь предыдущий опыт мне пригодился!
От меня может быть много вопросов. Но это только для того, что бы вникнуть, проанализировать, понять и выполнить проект так, что бы в итоге он сделает вас счастливым, а с этим и меня!
Это для меня приоритет, что бы все получили чего ожидают:
клиенты - понятный и красивый сайт, который помогает им в решении их задач
заказчик - качественно выполненную работу, которая в итоге приносит ему пользу
я - цепочку их счастливых людей, которые пополняют мою карму, отзывы и список моих друзей
Иначе, зачем все это?
Связь со мной
Обсуждаю проекты текстом, голосом, а так же видео формат, это дает возможность познакомится ближе и лучше понять ваши вкусы. Всегда на связи - давайте созвонимся и все обсудим!
PS: а еще мне помогает мой друг и ментор designer-senior
так что за качество работы можете не переживать!
Всем добра!
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