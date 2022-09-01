Консультация по созданию сайта в конструкторе

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки347 просмотров

Требуется консультация веб специалистов: веб дизайнеров и веб разработчиков, которые имеют опыт верстки HTML и использования

конструкторов сайта.

Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.

Процесс - 60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне.

Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш

Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или

имейл, если требуется.

От вас - Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования

конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш

конструктор с тем, что уже использовали.

Требования - Производительный компьютер, стабильно быстрое интернет

соединение и работающий микрофон для общения, установленные Skype и

браузер, не менее 500мб свободного места на диске.

Также нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и динамиков.

FigmaHTMLTildaWix
3 года назад
nicepage
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