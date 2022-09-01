Требуется внести минимальные изменения в дизайн обменника на движке WordPress. Необходимо изменить фон всего сайта, колоны, иконки и другие мелкие детали. Ожидаются предложения от исполнителей, готовых выполнить задачу за сутки.
Консультация по созданию сайта в конструкторе
Требуется консультация веб специалистов: веб дизайнеров и веб разработчиков, которые имеют опыт верстки HTML и использования
конструкторов сайта.
Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac OS и дать рекомендации по его улучшению и упрощению.
Процесс - 60-минутная Skype конференция с демонстрацией экрана на Вашей стороне.
Мы предоставим ссылку на приложение для скачивания и установки на Ваш
Windows или Mac OS, а также более детальную информацию по скайп или
имейл, если требуется.
От вас - Уверенная работа с Photoshop, Figma или опыт использования
конструкторов Wix , Tilda или подобных. Вам нужно будет сравнить наш
конструктор с тем, что уже использовали.
Требования - Производительный компьютер, стабильно быстрое интернет
соединение и работающий микрофон для общения, установленные Skype и
браузер, не менее 500мб свободного места на диске.
Также нужно сделать тестовой звонок в скайп, для проверки микрофона и динамиков.
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