UX/UI Designer

Привіт! Мене звати Дар'я, я UX/UI Дизайнер, займаюсь створенням якісних та сучасних дизайн макетів для будь-якого бізнесу (це може бути як лендінг, так і повноцінний багатосторінковий сайт). Також я можу створити логотип для вашого бізнесу. Займаюся сферою дизайну трохи більше року, зараз проходжу курси від Uprock School по спеціальності UX/UI Designer. Замовляючи в мене сайт, будьте впевнені що я зроблю для вас повний якісний процес з конкурентним аналізом, прототипування та усіма іншими потрібними кроками.

Завжди рада співпраці з Вами! :)