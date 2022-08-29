Адаптивный дизайн нового сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок365 просмотров

Адаптивный дизайн нового сайта, посвящённого SEO-продвижению.

3 года назад
aleks_aksenov
Александр 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$1000
14 дней
Сделали с Алексеем дизайн моего уже 4-ого сайта. Как всегда оперативно, в рамках запланированных сроков. Дизайн с учётом моих пожеланий по палитрам, "лёгкости", структуре.
Давно сотрудничаем с Александром. Отличный порядочный заказчик с интересными проектами! Рекомендую всем! Спасибо! 😊

Заявки фрилансеров

Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
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2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
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3 часа назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
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2 года назад
1 отзыв
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Евгений
 
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6 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Диана
 
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6 месяцев назад
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alexeybychkov
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2 месяца назад
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Александр
 
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15 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
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2 года назад
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Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
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