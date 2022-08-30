Нарисовать внутреннюю страницу сайта.

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Закрыт41 заявка585 просмотров

Здравствуйте. Есть исходники в psd главной и одной внутренней страницы. Потребовалась ещё одна (страница товара). Пример прикрепляю. Сроки - максимально сжатые. Пишите предложение сразу со стоимостью, пожалуйста.

3 года назад
maryana-s
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