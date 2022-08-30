Ищется веб-дизайнер или разработчик для 60-минутной консультации по созданию сайта в конструкторе. Требуется опыт работы с HTML и конструкторами, такими как Wix или Tilda. Консультация пройдет через Skype с демонстрацией экрана. Необходимы навыки работы с Photoshop и Figma, стабильный интернет и работающий микрофон. Подготовьте тестовый звонок для проверки оборудования.
Нарисовать внутреннюю страницу сайта.
Здравствуйте. Есть исходники в psd главной и одной внутренней страницы. Потребовалась ещё одна (страница товара). Пример прикрепляю. Сроки - максимально сжатые. Пишите предложение сразу со стоимостью, пожалуйста.
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