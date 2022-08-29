Здравствуйте!

Необходимо отрисовать небольшую страницу-лендинг (шапка, блок "Анонс", подвал.)

+ popup (форма регистрации)

По странице сделать 2е цветовых гаммы на выбор, по возможности немного изменить блок "Анонс")

По срокам - 30 августа, 22.00

На правки и согласование еще будет + 1 день

Из пожеланий - стильно, современно, молодёжно 

По возможности хотелось бы взглянуть на портфолио и смогу прислать подробное ТЗ.

Макет можно как PSD так и Figma.