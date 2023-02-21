Создаю современный, а главное удобный и выполняющий свои задачи дизайн сайтов👍🏻

Привет!

Меня зовут Максим) и я UX/UI designer из Бреста.

Занимаюсь дизайном 2.5 года. Работал год в студи, сейчас хочу поработать на себя. Всегда ответственно и с энтузиазмом подхожу к выполнению поставленной задачи. Обращаясь ко мне вы можете рассчитывать на качественную работу выполненную в указанный срок. Мои работы можете так же посмотреть здесь https://www.behance.net/reteezydesign

Предоставляю следующие услуги:

Дизайн/Редизайн Сайта

Дизайн Landing Page

Баннеры

Дизайн карточек

Оформление постов в Instagram

Работаю в

Figma

Blender

Photoshop

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