reteezy

Максим Мациевич reteezy

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создаю современный, а главное удобный и выполняющий свои задачи дизайн сайтов👍&#127995;

Привет!

Меня зовут Максим) и я UX/UI designer из Бреста.

Занимаюсь дизайном 2.5 года. Работал год в студи, сейчас хочу поработать на себя. Всегда ответственно и с энтузиазмом подхожу к выполнению поставленной задачи. Обращаясь ко мне вы можете рассчитывать на качественную работу выполненную в указанный срок. Мои работы можете так же посмотреть здесь https://www.behance.net/reteezydesign

Предоставляю следующие услуги:

  • Дизайн/Редизайн Сайта

  • Дизайн Landing Page

  • Баннеры

  • Дизайн карточек

  • Оформление постов в Instagram

Работаю в

  • Figma

  • Blender

  • Photoshop

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Отзывы заказчиков

PetrovaKaterina
33 года
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Дизайн визитки для психолога
Отзыв недоступен.
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