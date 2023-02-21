Создаю современный, а главное удобный и выполняющий свои задачи дизайн сайтов👍🏻
Привет!
Меня зовут Максим) и я UX/UI designer из Бреста.
Занимаюсь дизайном 2.5 года. Работал год в студи, сейчас хочу поработать на себя. Всегда ответственно и с энтузиазмом подхожу к выполнению поставленной задачи. Обращаясь ко мне вы можете рассчитывать на качественную работу выполненную в указанный срок. Мои работы можете так же посмотреть здесь https://www.behance.net/reteezydesign
Предоставляю следующие услуги:
Дизайн/Редизайн Сайта
Дизайн Landing Page
Баннеры
Дизайн карточек
Оформление постов в Instagram
Работаю в
Figma
Blender
Photoshop
Мои соц.сети
Instagram feelsgood_design
E-mail [email protected]
Viber +48 451 622 529
Telegram @reteezy
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Редизайн сайта по полиграфии Starprint9 просмотров
- DICE | Корпоративный сайт12 просмотров
- Интернет магазин модной одежды GAIA GAIA115 просмотров
- Визитка для психолога13 просмотров
- Разработка сайта по продаже Перголов12 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!