Здравствуйте, я веб-дизайнер.

ВЕБ-ДИЗАЙН:

▷ Лендинги

▷ Корпоративные сайты

▷ Интернет - магазины

▷ Адаптивный дизайн сайтов

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:

▷ Логотипы

▷ Элементы сайта

ДИЗАЙН МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Я работаю в Figma и хочу помочь Вам сделать крутой сайт.

Если нет определённого ТЗ, могу креативить и предлагать разные варианты моего представления о дизайне.

Нацелена на качество, но и скорость выполнения задачи также важна.

Я начинающий дизайнер, поэтому максимально ответственно подхожу к заданию и погружаюсь в работу.

Для меня крайне важно, чтобы заказчик был доволен результатом!

Буду рада нашему сотрудничеству!

Ссылка на мой профиль на Behance: https://www.behance.net/TenshiSpirit