TenshiSpirit

Ольга Павлюк TenshiSpirit

 
24 годаУкраина/Винница
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Здравствуйте, я веб-дизайнер.

ВЕБ-ДИЗАЙН:

▷ Лендинги

▷ Корпоративные сайты

▷ Интернет - магазины

▷ Адаптивный дизайн сайтов

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:

▷ Логотипы

▷ Элементы сайта

ДИЗАЙН МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.

Я работаю в Figma и хочу помочь Вам сделать крутой сайт.

Если нет определённого ТЗ, могу креативить и предлагать разные варианты моего представления о дизайне.

Нацелена на качество, но и скорость выполнения задачи также важна.

Я начинающий дизайнер, поэтому максимально ответственно подхожу к заданию и погружаюсь в работу.

Для меня крайне важно, чтобы заказчик был доволен результатом!

Буду рада нашему сотрудничеству!

Ссылка на мой профиль на Behance: https://www.behance.net/TenshiSpirit

Дизайн сайтаЛоготип для сайтаДизайн мобильного приложенияFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
nikastale
Ольга 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Реддизайн по сайту
Хороший специалист, все вовремя и зачетно
Ольга приятный заказчик, доступное ТЗ и оплата вовремя. Нацелена на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
antonbulk9
Антон 
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга для кинологической школы
Спасибо! Получилось красиво, удобно, стильно. Минимум правок и управились быстрее сроков, всегда бы так!
Антон отличный заказчик, выполняла креативное задание) Оплата в срок, по ходу работы была продуктивная беседа. Нацелена на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
sealedtx
Игорь 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сайт для продажи плюшевых изделий ручной работы
Благодарю за шикарный дизайн сайта, быструю и приятную коммуникацию, лояльность к правкам. Понравилось, что дизайн получился современным, удобным и приятным глазу. Отдельно спасибо за то, что продумали большую часть нюансов самостоятельно и избавили от лишних обсуждений по поводу цветов, шрифтов, расположения элементов сайта. Нацелен на дальнейшее сотрудничество
Ответственный заказчик, чётко и понятно объяснил суть задачи. Приятен в общении, открыт к обсуждению проекта, всегда был на связи. Оплата произошла в оговоренные сроки. Нацелена на дальнейшее сотрудничество с Игорем)
Ответный отзыв