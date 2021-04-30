Здравствуйте, я веб-дизайнер.
ВЕБ-ДИЗАЙН:
▷ Лендинги
▷ Корпоративные сайты
▷ Интернет - магазины
▷ Адаптивный дизайн сайтов
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:
▷ Логотипы
▷ Элементы сайта
ДИЗАЙН МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ.
Я работаю в Figma и хочу помочь Вам сделать крутой сайт.
Если нет определённого ТЗ, могу креативить и предлагать разные варианты моего представления о дизайне.
Нацелена на качество, но и скорость выполнения задачи также важна.
Я начинающий дизайнер, поэтому максимально ответственно подхожу к заданию и погружаюсь в работу.
Для меня крайне важно, чтобы заказчик был доволен результатом!
Буду рада нашему сотрудничеству!
Ссылка на мой профиль на Behance: https://www.behance.net/TenshiSpirit
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Хороший специалист, все вовремя и зачетно
Ответный отзыв
Ольга приятный заказчик, доступное ТЗ и оплата вовремя. Нацелена на дальнейшее сотрудничество!
$40
10 баллов
3 года назад
Спасибо! Получилось красиво, удобно, стильно. Минимум правок и управились быстрее сроков, всегда бы так!
Ответный отзыв
Антон отличный заказчик, выполняла креативное задание) Оплата в срок, по ходу работы была продуктивная беседа. Нацелена на дальнейшее сотрудничество!
$30
10 баллов
3 года назад
Благодарю за шикарный дизайн сайта, быструю и приятную коммуникацию, лояльность к правкам. Понравилось, что дизайн получился современным, удобным и приятным глазу. Отдельно спасибо за то, что продумали большую часть нюансов самостоятельно и избавили от лишних обсуждений по поводу цветов, шрифтов, расположения элементов сайта. Нацелен на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, чётко и понятно объяснил суть задачи. Приятен в общении, открыт к обсуждению проекта, всегда был на связи. Оплата произошла в оговоренные сроки. Нацелена на дальнейшее сотрудничество с Игорем)