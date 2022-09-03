Дорабоать дизайн проекта

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Завершен25 заявок466 просмотров

Описание в макете Figma

https://www.figma.com/file/bs3ZRMJI6rgD4gMh1sTifG/fresh-drivingschool?node-id=0%3A1

FigmaNode.js
3 года назад
guest_16619531838162
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$45
2 дня
Escrow
Отличный дизайнер ! правки отправляли неоднократно, все пожелания исполнены, работу выполнил даже быстрее назначенного срока, по тз не было ни одного вопроса
Отличный заказчик, четкое тз и видение того, что хочет в конечном итоге. С радостью поработаю еще!

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Виталик
 
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