Требуется разработать уникальный дизайн сайта в сфере FinTech, основываясь на примерах конкурентов. Ожидается креативный подход и внимание к деталям, чтобы создать привлекательный и функциональный интерфейс.
Дорабоать дизайн проекта
Описание в макете Figma
https://www.figma.com/file/bs3ZRMJI6rgD4gMh1sTifG/fresh-drivingschool?node-id=0%3A1
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов67 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать новый дизайн сайта на основе имеющегося, учитывая возможности шаблона WordPress. Важно проработать цветовые решения, выравнивание текстов, отступы и шрифты, а также адаптировать все элементы под существующий логотип и стиль компании.Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна одностраничного сайта по консалтингу. Необходимо создать прототип, внести изменения и идеи, а также разработать мобильную версию. Проект включает внутренние вкладки, такие как контакты и наши проекты. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям для создания привлекательного и удобного сайта.Завершен2 года назад
Требуется редизайн сайта для частного образовательного учреждения - школы программирования. Объем работы составляет 12-15 страниц. Ожидается новый современный дизайн, который заменит существующий, не удовлетворяющий требованиям. Обсуждение деталей будет в личной переписке.Завершен3 года назад
Требуется разработка дизайна внутренней страницы сайта (страница товара) на основе предоставленных PSD исходников. Пример страницы прикреплён. Сроки выполнения максимально сжатые. Укажите стоимость выполнения заказа.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт3 года назад
Разработайте эффектный лендинг для услуг разработки, включая текст и видео для рекламы. Учитывайте отзывы и адекватные цены. Задача включает доработку сайтов и создание интернет-магазинов.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать дизайн Landing Page в Figma согласно приложенному макету. Также необходимо разработать дизайн попапа с формой обратной связи, включающей поля для имени, email, телефона, селект категории и текст обращения. Укажите цену и сроки выполнения при подаче заявки.Дизайн сайтов102 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка лендинг страницы (шапка, блок 'Анонс', подвал) и popup формы регистрации. Необходимо предложить два варианта цветовых гамм и внести изменения в блок 'Анонс'. Срок выполнения - 30 августа, 22:00, с дополнительным днем на правки. Ожидается стильный и современный дизайн. Макет может быть представлен в PSD или Figma.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется разработка адаптивного дизайна для нового сайта, посвященного SEO-продвижению. Необходимо создать удобный и привлекательный интерфейс, который будет хорошо отображаться на различных устройствах.Завершен3 года назад