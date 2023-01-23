Красивый и эффективный дизайн
Привет!
Меня зовут Игорь. Я уже 10 лет занимаюсь дизайном
Делаю дизайн сайтов и оформление страниц в соц.сетях
Мои контакты:
WhatsApp - +380932813024
Instagram - @ihorpianov
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
ТОП-50— Дизайн сайтов
Портфолио
- Alident27 просмотров
- Зелені Дива3 просмотра
- IrieAssist24 просмотра
- Certa18 просмотров
- Винолуччи20 просмотров
- ПромИмпульс13 просмотров
- UNION14 просмотров
- OnlineTrader59 просмотров
- Realty bro32 просмотра
- Consult Solution61 просмотр
Отзывы заказчиков
$180
10 баллов
год назад
Гарна робота! Замовник задоволений, мінімум правок - вгадали все з першого разу!
Ответный отзыв
Дуже приємно було працювати. Чітка постановка задачі, оперативна комунікація, по оплаті теж ніяких проблем. Сподіваюся на подальшу співпрацю
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
#42