Igor_Pyanov

Пьянов Igor_Pyanov

 
29 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
13 часов назад
Красивый и эффективный дизайн

Привет!

Меня зовут Игорь. Я уже 10 лет занимаюсь дизайном

Делаю дизайн сайтов и оформление страниц в соц.сетях

Мои контакты:

Телеграм - @ihorpianov

WhatsApp - +380932813024

Instagram - @ihorpianov

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Дизайн сайтов
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Отзывы заказчиков
advisor
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$180
10 баллов
год назад
Гарний дизайн сайту для будівельної компанії
Гарна робота! Замовник задоволений, мінімум правок - вгадали все з першого разу!
Дуже приємно було працювати. Чітка постановка задачі, оперативна комунікація, по оплаті теж ніяких проблем. Сподіваюся на подальшу співпрацю
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
#42