Верстка Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка167 просмотров

Нужно сверстать Landing Page под Wordpress.

Рассчитываю на долгое продуктивное сотрудничество

Пишите свои цены.сроки,условия работы и контакты.Желательно что-бы был скайп или если вы житель Украины телефон.

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С уважение Игорь

WordPress
12 лет назад
Igor_Pyanov
30 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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