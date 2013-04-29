Нужен простой HTML шаблон сегодня

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок106 просмотров

Нужен сделать простой уникальный шаблон HTML по примеру. Графики минимум.

Пример покажу в личном общении.

Сделать сегодня.

HTML
12 лет назад
latence
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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